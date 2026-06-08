Dünyanın en değerli özel teknoloji şirketleri arasında gösterilen SpaceX'in halka arz planları küresel finans piyasalarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Uzay taşımacılığı, uydu teknolojileri ve internet hizmetleri alanındaki yatırımlarıyla dikkat çeken şirketin borsaya açılması durumunda tarihin en büyük halka arzlarından birinin gerçekleşebileceği değerlendiriliyor. Yapılan açıklamaların ardından yatırımcılar ise ''SpaceX halka arz ne zaman?'' sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlandı.

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu SpaceX'in yatırımcılardan yaklaşık 75 milyar dolar kaynak toplamasının hedeflendiği belirtildi. SpaceX'in uzay teknolojileri alanı ile beraber küresel sermaye piyasalarında da yeni bir dönemin kapısını aralayacağı düşürnülüyor. Peki, SpaceX halka arz ne zaman?

SpaceX halka arz ne zaman? Elon Musk tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

SPACEX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük özel uzay şirketlerinden biri olarak gösterilen SpaceX'in halka arz süreci büyük ilgi görüyor. Uzun yıllardır özel şirket statüsünde faaliyet gösteren şirketin hisselerini yatırımcılara açmaya hazırlandığı duyuruldu.

SpaceX'in halka arzının 12 Haziran 2026 tarihinde veya bu tarihe yakın bir dönemde gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin Nasdaq borsasında işlem görmesi için hazırlıklarını hızlandırdığı ifade edilirken, yatırımcılar da resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

SpaceX halka arz ne zaman? Elon Musk tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

SPACEX HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Halka arz sürecine ilişkin konuşulan detaylar arasında şirketin borsadaki işlem kodu da yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre SpaceX hisselerinin Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmesi planlanıyor.

Şirketin "SPCX" koduyla yatırımcılarla buluşması beklenirken, resmi işlem başlangıcının ardından yatırımcıların hisse alım satımı gerçekleştirebileceği belirtiliyo

SpaceX halka arz ne zaman? Elon Musk tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

SPACEX HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

SpaceX yaklaşık 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedeflediği belirtiliyor. Belirtilen rakamın gerçekleşmesi halinde SpaceX, finans tarihindeki en büyük halka arzlardan birine imza atabilir. Şirketin halka arz sonrasında yaklaşık 1,77 trilyon dolarlık bir değerlemeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

SpaceX halka arz ne zaman? Elon Musk tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

Uzmanlar bu büyüklükte değerlemenin gerçekleşmesi halinde SpaceX'in dünyanın en değerli şirketleri arasına giereceğini ve teknoloji sektöründeki dengeleri değiştirebileceğini ifade ediyor. Ayrıca Elon Musk'ın servetinde de tarihi bir artış yaşanabileceği söz konusu.

Şirketin elde edeceği yeni kaynağı başta uzay araştırmaları olmak üzere roket geliştirme projeleri, Ay ve Mars görevleri ile Starlink yatırımlarında kullanmasının beklendiği belirtiliyor.

SpaceX halka arz ne zaman? Elon Musk tarihin en büyük halka arzına hazırlanıyor

SPACEX VE TESLA BİRLEŞTİ Mİ?

Son dönemde gündeme gelen iddialardan biri de Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Tesla'nın gelecekte birleşebileceği yönündeki söylentiler oldu. İki şirketin birleştiğine dair resmi bir açıklama ise hala yapılmadı. SpaceX ve Tesla faaliyetlerini şu an ayrı şirketler olarak sürdürmeye devam ediyor.

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