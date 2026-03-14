İzmir'de yaşayan vatandaşlar 14 Mart günü yaşanan su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İZSU tarafından yapılan duyurulara göre birçok ilçede ana boru arızaları ve enerji kesintileri nedeniyle planlı ve plansız su kesintileri uygulanıyor.

İzmir'de farklı ilçelerde meydana gelen ana boru arızaları ve teknik çalışmalar nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri yaşanıyor. İZSU'nun yayımladığı güncel bilgilere göre 14 Mart 2026 tarihinde kesintilerin belirli saatler arasında süreceği ve arızaların giderilmesinin ardından suyun yeniden verileceği bildirildi.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ BUGÜN NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan duyurulara göre 14 Mart tarihinde birçok ilçede farklı saat aralıklarında su kesintileri uygulanıyor. Kesintilerin büyük kısmı ana boru arızalarından kaynaklanırken bazı bölgelerde enerji kesintileri de su dağıtımını etkiliyor.

Bayındır su kesintisi: Çırpı Cami, Hasköy, İbrahimçavuş, Mektep, Necati Uza mahalleleri - kesinti bitiş saati 16.00

Bergama su kesintisi: Zafer mahallesi - kesinti bitiş saati 12.15

Bergama su kesintisi: Fatih mahallesi - kesinti bitiş saati 14.00

Bornova su kesintisi: Evka 3 mahallesi - kesinti bitiş saati 11.40

Buca su kesintisi: Cumhuriyet mahallesi - kesinti bitiş saati 11.40

İzmirde su kesintisi bugün ne zaman bitecek? 14 Mart İZSU su kesintisi listesi

Gaziemir su kesintisi: Atatürk, Fatih, Hürriyet, Menderes mahalleleri - kesinti bitiş saati 12.00

Karabağlar su kesintisi: Bahar, Gülyaka mahalleleri - kesinti bitiş saati 12.28

Karabağlar su kesintisi: Peker, Selvili, Yunus Emre mahalleleri - kesinti bitiş saati 14.21

Karabağlar su kesintisi: Devrim mahallesi - kesinti bitiş saati 11.34

Karaburun su kesintisi: İskele mahallesi - kesinti bitiş saati 12.18

14 MART İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ

