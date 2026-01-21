Kapılar çocuklara açılıyor! Sömestirde müzelerde indirim var
MURAT ÖZTEKİN - 1 Şubat’a kadar devam edecek tatilde teknolojiyi tarihi buluşturan Efes Deneyim Müzesi ile Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesinde 6-18 yaş arasındaki öğrenciler için biletler yüzde 50 indirimle satışa sunuluyor.
UNIQ İstanbul’da yer alan Müzeverse, ara tatilde çocuklar ve yetişkinler için yüzde 15 indirim tatbik ediyor. Miniatürk’te ise 15 yaş ve altı bütün çocuklara ücretsiz ziyaret imkânı sağlanıyor.
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi de 1 Şubat’ kadar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
Öte yandan Borusan Contemporary, İstanbul Modern, İş Sanat, Rahmi M. Koç Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve daha birçok sanat kurumu da çocuklar için farklı atölye ve faaliyetler düzenliyor.
Atölye bilgilerine kurumların internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.