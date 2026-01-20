Türkiye pazarında geçen yıl 45 bin 321 adet satış ile kendi rekoruna ulaşan Skoda, elektrikli kompakt SUV modeli Epiq’in lansmanına hazırlanıyor. 4,1 metre uzunluğu ile şehir içi kullanım için öne çıkacak Epiq SUV’un, 2 farklı batarya seçeneğine sahip olacağı ve tek şarj ile yaklaşık 425 km’ye kadar mesafe alabileceği belirtiliyor. Avrupa’da 25 bin eurodan satışa sunulacak araçta, dışarı elektrik verme özelliğinin olması da bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Otomobil severler 2026'da yeni modelleri heyecanla beklerken, Türkiye pazarında iddialı olan markalar da harekete geçti.

Geçen yıl Türkiye'de 45 bin 321 adet satış rakamına ulaşan ve yüksek rekabete rağmen %3,07 artışla yılı tamamlayan Skoda da bu yıl yeni modellerin lansmanına hazırlanıyor.

KÜRESELDE DE YÜKSEK SATIŞ

Türkiye’de 2025’te tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan Skoda, geçen yıl küresel pazarlarda ise toplamda 1 milyon 43 bin 900 adet anahtar teslim etti. Skoda böylece dünyada da son 6 yılın en yüksek satış performansını yakaladı.

OCTAVIA ZİRVEDE

Küresel çapta markanın en çok tercih edilen modeli 190 bini aşan satışla Octavia oldu. Onu 130 bin 400 adetle Kodiaq, 125 bin 900 adetle Kamiq ve 119 bin 100 adetle Fabia izledi.

2026’da yeniliklere hazırlanan marka, bu yılın ilk yarısında tamamen elektrikli yeni SUV modeli Epiq’in lansmanını yapacak ve ardından 7 kişilik yeni SUV’u Peaq’i tanıtacak.

EPIQ İDDİALI GELİYOR

Skoda Epiq, elektrikli kompakt SUV/crossover olarak tasarlanmış bir model olarak öne çıkıyor Skoda’nın giriş seviyesine yönelik elektrikli araç stratejisini temsil etmesi beklenen aracın 2026 ortalarında global lansmanını yapması ve ardından Türkiye pazarına gelmesi bekleniyor.

EVLERE DE ENERJİ VERECEK

4,1 metre uzunluğu ile şehir içi kullanım için de uygun olan Epiq SUV’un, 2 farklı batarya seçeneğine sahip olması ve tek şarj ile yaklaşık 425 km mesafe alması bekleniyor.

Bu arada yeni nesil “i-Directional Charging” teknolojisinin de araçta olması bekleniyor. Bu teknoloji, aracın bataryasını, dışarı (evlere ve cihazlara) enerji vermek için kullanabilme özelliği sağlıyor.

