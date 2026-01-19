SAIC’in alt markalarından biri olan Roewe’nin sedan modeli M7 DMH, teknik özellikleri ve iddialı fiyatıyla dikkat çekiyor. 2050 kilometre menzil sunan araç 12 bin dolarlık (600 bin TL) fiyatıyla ezber bozuyor.

Çinli otomotiv devi SAIC tarafından desteklenen ve alt markalarından biri olan Roewe’nin şarj edilebilir hibrit modeli M7 DMH sunduğu özellikler ve fiyatı arasında çelişki oluşturuyor.

Ön sipariş süreci 2025 yılı Ağustos ayında başlayan ve Çin’de artık tamamen erişilebilir olan modelin Avrupa macerasına ne zaman başlayacağı belli değil.

Roewe M7 DMH

TEK DEPO VE ŞARJLA 2025 KİLOMETRE YOL

Haberleri çıktığından beri Roewe M7 DMH’nin en dikkat çeken özelliği menzili oldu. Çin'in CLTC ölçüm standartlarına göre model tam depo ve tam şarjla 20250 kilometreye kadar yol yapabiliyor.

Şarj edilebilir hibrit araca 1.5 litrelik motor 110 beygir ve elektrik motoru 184 beygir güç sağlıyor.

19.7 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) bataryaya sahip olan araç, tamamen elektrikli olarak 160 kilometre yapabiliyor.

Türkiye'ye gelse piyasayı karıştırır! Sandero'dan bile ucuz: 2050 km menzil, 600 bin TL fiyat

0'dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşan araç, 100 kilometrede sadece 2.9 litre gibi bir yakıt tüketimi vadediyor.

Araç, coupe tarzı tasarımı, büyük ızgarası ve iki parçalı farlarıyla uygun fiyatlı bir sedan olduğunu hiç belli etmiyor. Aynı yaklaşım içeride de kendisini gösteriyor. Tamamen dijital gösterge paneli, büyük bir multimedya ekranı geniş bir teknolojik donanım sunuyor.

Aracın bu şık görüntüsünü sağlayan ise Rolls-Royce ve BMW gibi markalarda tasarım direktörlüğü yapmış olan Jozef Kaban’ın tasarım koltuğunda oturuyor olması.

Türkiye'ye gelse piyasayı karıştırır! Sandero'dan bile ucuz: 2050 km menzil, 600 bin TL fiyat

EN UCUZ MODEL OLAN SANDERO’DAN BİLE UCUZ

Roewe M7 DMH, Çin'de 12 bin Euro (602 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Avrupa için bu fiyat en ucuz ve en çok satan modellerden biri olan Dacia Sandero’nun bile oldukça altında kalıyor.



Araç bu menzil, donanım, tasarım ve fiyatla Avrupa için büyük bir tehdit oluştururken, Türkiye’ye gelse yok satabilir.

Türkiye'ye gelse piyasayı karıştırır! Sandero'dan bile ucuz: 2050 km menzil, 600 bin TL fiyat

SAIC bünyesinde Maxus, MG, Wuling, Roewe, Baojun, Feifan, ve IM gibi markaları bulunduruyor. Ayrıca SAIC-Volkswagen (Volkswagen, Skoda, Audi) ve SAIC-General Motors (Buick, Chevrolet, Cadillac) gibi yabancı markalı ortak girişimlerin de bir parçasıdır.

Özellik Roewe M7 DMH Motor 1.5 L benzinli + elektrik motoru Toplam Güç 110 bg (benzin) + 184 bg (elektrik) Batarya 19.7 kWh (LFP) Elektrikli Menzil 160 km Toplam Menzil 2050 km (CLTC) 0–100 km/s 7.9 saniye Ortalama Tüketim 2.9 L / 100 km Donanım Dijital gösterge, multimedya ekran Başlangıç Fiyatı 12.000 € Türkiye Karşılığı ~600.000 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası