Teknoloji devi Huawei imzasını taşıyan Çinli lüks otomobil markası Maextro’nun S800 modeli Çin’de segmentinin zirvesine yerleşti. Maextro S800’ün rakipleri arasında Rolls-Royce ve Maybach gibi markalar bulunuyor. Peki 4.3 milyon TL’lik ultra lüks sedan Türkiye’ye gelecek mi?

Çin Huawei ve JAC'’ın ortak ürünü olan Maextro S800 lüks elektrikli sedan, geçen ay Çin'de Porsche Panamera, BMW 7 Serisi ve Maybach S-Class'ın toplam satışlarını geride bıraktı.

100.000 dolardan (4,3 milyon TL) başlayan fiyatla satılan araç teknolojik donanımı ve özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Çinli lüks otomobil markası Maextro’nun S800 modeli Çin’de segmentinin zirvesine yerleşti.

ULTRA LÜKS VE TEKNOLOJİ

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında satışa çıkan sipariş rekorları kıran 5.5 metrelik Maextro S800’ün tamamen elektrikli versiyonu 523 bg güç sağlayan çift motor ve 95 kWh'lik bir bataryaya sahip. Bu versiyon 702 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Ayrıca üç elektrik motordan destek alan 852 beygir bir versiyonu daha bulunuyor.

Çinli Rolls-Royce rakiplerini sildi: 4.3 milyon TL’lik lüks sedan Türkiye’ye gelecek mi?

800v 5C şarj teknoloji ile gelen araç yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 12 dakikada şarj oluyor.

Bu devasa aracın 0’dan 100’e hızlanması 4.3 saniye sürüyor.

Ayrıca iki EREV (Jeneratör görevi gören benzinli bir motorla destekleniyor) versiyonu da bulunuyor. Çift motorlu versiyon 400 km elektrikli menzil ve toplamda 1.333 km menzil sunarken, üç motorlu versiyon ise 365 km elektrikli menzil ve 1.200 km toplam menzil sunuyor.

Çinli Rolls-Royce rakiplerini sildi: 4.3 milyon TL’lik lüks sedan Türkiye’ye gelecek mi?

ROLLS-ROYCE’A RAKİP İÇ MEKAN

Maextro S800’ün iç mekanı Rolls-Royce’tan bilinen yıldızlı tavana sahip. Bu yıldızlar sadece tavanda değil ön farlarda, kapı kollarında, arka aydınlatmada da kullanılmış.

Çinli Rolls-Royce rakiplerini sildi: 4.3 milyon TL’lik lüks sedan Türkiye’ye gelecek mi?

Aracın konsolunda direksiyon arkasından başlayan yolcu tarafına kadar uzanan farklı ekranlar yer alıyor.

Ayrıca el hareketleri ile uzaktan açılan ve kapanan kapılar, el hareketleriyle kararan arka camlara sahip.

Çinli Rolls-Royce rakiplerini sildi: 4.3 milyon TL’lik lüks sedan Türkiye’ye gelecek mi?

TÜRKİYE’YE GELİR Mİ?

Geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde Çinli üretici JAC’ın elektrikli araçlarıyla Türkiye pazarına girmek istediği belirtildi.

Tek sorun JAC’ın Huawei ortaklığıyla ürettiği araçta Huawei yazılımının kullanılıyor olması. Yani JAC, Türkiye pazarına giriş yapsa bile Maextro S800’ü getirme ihtimali zayıf görünüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası