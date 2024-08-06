Merak edenler için araştırdık: Çin'de en çok satan otomobil markaları!

Tüm dünyayı kendi ürettiği araçlarla adeta istila eden Çin, devasa boyuttaki perakende iç pazarında ciddi marka savaşlarına sahne oluyor. 100 Yıllık dünya markaları, Çinli üreticiler, Japonlar, Avrupalılar ve tek başına bir kovboy; Tesla! Gelin Çin’de en çok tercih edilen otomobillere birlikte göz atalım…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ — Uzun bir aradan sonra VW, Çin’de de “En çok satan marka” unvanını kaybetti. Özellikle yeni nesil teknolojilerde hızlı ilerleyeme ayak uyduramayan Alman üretici diğer Avrupalılar gibi ismini telaffuz etmekte zorlandığımız markaların karşısında güç kaybetmeye devam ediyor. Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) ve Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM), yakın zamanda yayınladığı Çin otomotiv endüstrisinin 2024 yılının ilk yarı raporu ilginç verilere sahip.

2024'ün ilk altı aylık yarısında (Ocak-Haziran) Çin'in otomobil üretimi yüzde 4,9 artışla 13,891 milyon adet, satışları ise yüzde 6,1 artışla 14,047 milyona ulaşmış durumda. Türkiye’nin son 5 yıllık otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarının ortala 850 bin adetler bandında olduğunu göz önünde bulundurursak; Çin’in pazar büyüklüğünü anlamamız konusunda yardımcı olabilir. 1.4 Milyarlık nüfusa sahip ülkede elektrikli araçların satış hacmindeki büyüme oranı ise benzinli modeller oranla oldukça yüksek. Son bir yıllık verilere göre elektrikli otomobil üretimi yüzde 30 artan Çin, elektrikli model satışlarında ise yüzde 32 yıllık bir artış yakalamış durumda. Bunun neticesinde toplam pazardan bugünkü verilerle yüzde 35 pay alan elektrikli otomobillerin Çin’de son 12 ayda toplam satışı ise 4 milyon 944 bin adet…

EN BÜYÜK ÜÇ MARKA

Çin pazarında ülkenin ilk 10 büyük yerli üreticisinin toplam satışı; tüm Pazar toplamında yüzde 84.8 oranında pay alıyor. Çin Otomobil Üreticileri Derneği’nin açıkladığı verilere göre bu 10 marka içinde ön plana çıkan ve pazar payının yüzde 34,7’sini alarak dikkat çeken ise BYD , Chery ve Geely. Fakat satış sıralamasına baktığımız zaman adetsel bazda VW Çin otomotiv perakende pazarında ikinci sırada yer alırken esas şaşırtıcı olan ise Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla. Dünyadaki en büyük üretim tesislerinden birini Çin’de kuran marka; “Tesla Gigafactory China” ismini verdiği fabrikada gerçekleşen üretimin neredeyse tamamını Çin pazarında satışa sunuyor. ABD’den de ithal araç sevkiyatı gerçekleştiren şirket, en çok satanlar listesinde dokuzuncu sırada yer alıyor. Bu noktada hatırlatmamız gereken küçük bir detay ise Çin’de hâlâ benzinli otomobil satış hacminin elektrikli modeller oranla daha fazla olması. Haberin üst metninde de bahsettiğimiz gibi toplam pazardan yüzde 35 pay alan elektrikli modeller arasında Tesla aslında iyi satış rakamları yakalasa da, benzinli bir modeli olmadığı için toplam pazar sıralamasında alt sıralarda.

YABANCILAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Japon devleri Toyota, Honda ve Nissan’ın Alman otomotiv markalarına fark attığı listede benzinli, hibrit ve elektrikli ürün yelpazesine sahip tek Amerikan markası ise 15’ci sırada boy gösterebilen General Motors (GM). Öte yandan yayınlanan raporlara göre marka türlerine göre daha spesifik olarak incelediğimizde Çinli üreticilerin satış hacmi, yüzde 17,8'lik bir yıllık artışla 5,559 milyona ulaşırken, yüzde 56,5'lik bir pazar payı kazanmış durumda. Alman markalarının kümülatif satış hacmi, yüzde 6,2'lik yıllık düşüşle 1,907 milyon adet ve yüzde 19,4'lük bir pazar payı; Japon markalarının satış hacmi ise yüzde 12,4'lük yıllık düşüşle 1,466 milyon adetle yüzde 14,9'luk pazar payına sahip. Amerikan ve Fransız markalarının satış hacmi ise sırasıyla yüzde 19,2 ve yüzde 19,1 oranında azalmış durumda…

Çin’de 2024 yılı ilk yarı (Ocak-Haziran) otomotiv satışları sıralaması ise markalar bazında şu şekilde: