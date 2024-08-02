Temmuzda otomotiv satışları “kredi” radarına yakalandı

Sene başından beri kesintisiz yükselişini sürdüren otomotiv satışları yedi ayın sonunda ilk defa geçen yılın satış rakamlarıyla eşit hale geldi. Krediye ulaşımda yaşanan zorluk ve yüksek vade oranları bir tarafa, sona eren kampanya dönemleri müşterileri peşin alıma zorluyor. Düşük enflasyon beklentisi ve otomobilin yatırım aracı formatının dışına çıkması satışların hızını düşürmeye başladı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) yayınladığı rapora göre 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı dengesini koruyarak yukarı veya aşağı yönlü bir ilerleyiş kaydedemedi. Toplam satışların neticesinde rapora yansıyan yükseliş sadece yüzde 0,1 oranında oldu. Bu dönem içinde gerçekleşen toplam satış ise 672.018 adet olarak gerçekleşti.

Toplam pazarın yanı sıra; otomobil satışları ise 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 3,4 oranında artarken toplam 563.351 adet satış olarak kayıtlara geçti. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 11,1 azalırken bu tarafta gerçekleşen satış miktarı ise 135.667 adet oldu.

SATIŞ ORTALAMASI YÜKSEK SEYREDİYOR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Temmuz ayında yüzde 17,5 oranında azalırken; otomobil pazarı ise bir önceki yıl gerçekleşen Temmuz ayı satışlarına kıyasla yüzde 16,04 oranında azaldı. Hafif ticari araç pazarında yaşanan düşüş ise yüzde 22,2 oranında düştü. Geçmişte yaşanan 10 yıllık ortalamalara bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,2 oranında artıda. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,8, hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 41,1 oranında yükselişte.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARI YÜKSELİYOR

ODMD raporuna göre otomobil pazarında en yüksek satış oranı yüzde 87,3’lük oranla vergisi düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluşuyor. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV olarak ön plana çıkıyor. Öte yandan elektrikli otomobil atışları rekor hızda büyümeye devam ediyor. Ocak-Temmuz 2024 toplam satışlarına göre 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 186 artarken toplam pazarda yüzde 7,1 pay olurken vergisi daha yüksek olan ve premium sınıf olarak nitelendirilen 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 10,5 artarak yüzde 1,3 pay almayı başardı.

Türkiye otomobil pazarında yakıt tipine göre en çok tercih edilen motor tipleri ve toplam pazardaki pay oranları ise şu şekilde: