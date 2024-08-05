Premium sınıfın dengesi yeni Kodiaq ile değişecek

D SUV Segmentinin güçlü oyuncusu Skoda Kodiaq tamamen yenilenen ikinci nesliyle Türkiye’de 2.499.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kendi fiyatının 2 katı araçlara konfor ve teknolojide kafa tutan araçta, 4 farklı donanım, 3 farklı motor seçeneği yer alıyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - İlk tanıtımının yapıldığı 2016 yılından bu yana hem kendi sınıfında hem daha üst müşteri gruplarından elde ettiği başarılı satış grafikleri ile dikkat çeken Kodiaq, yenilenen versiyonunda daha etkileyici çizgilere ve özelliklere kavuşmuş. Markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin unsurlarıyla karşımıza çıkan Kodiaq, mild hibrit teknolojili 150 HP güce sahip 1,5 litre TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Bununla birlikte 2025 yılından itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motora sahip motor seçeneği de sunulacak.

MÜŞTERİ TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar düzenledikleri basın lansmanında Kodiaq modelinin markanın en güçlü ürünlerinden birinin olduğunun altını çizerek “Kodiaq farklı markalardan ve segmentlerden de müşteriler kazanmamızı sağlıyor. Bununla birlikte premium markalardan Kodiaq tercih eden müşteri oranı ise yüzde 40 civarında. Bu oldukça iddialı bir rakam ve markamızın geldiği noktayı da açıkça gözler önüne seriyor. Bunun yeni nesilde daha da artacağını düşünüyoruz. Yeni Kodiaq sahip olduğu lüks özellikler, geniş iç hacim, teknoloji ve konfor ile sınıfında dengeleri değiştirecek bir model” dedi.

Skoda olarak 7 farklı modelle toplam binek otomobil pazarının yüzde 92’sine varan bir ürün temsiliyetiyle farklı segmentlerde farklı müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir strateji sürdürdüklerine dikkat çeken Başar “Adetlerimizi ve müşteri kitlemizi artırırken aynı zamanda müşteri memnuniyetinden de ödün vermeden adımlar atıyoruz. Şu anda Skoda yeni nesil bayilerindeki, modern yüzü ve konforlu ortamıyla segmentinin en iyileri arasında yer alıyor. Yapılan son araştırmalara göre Skoda olarak müşteri memnuniyetinde ilk sırada yer aldık. Yeni araç satın alanlar üzerinde yapılan bu bağımsız araştırma kapsamında son dönemde puanını en çok artıran marka olduk ve yeni araç satın alma deneyiminde en iyi müşteri memnuniyetini sunmasıyla öne çıktık” ifadelerini kullandı.

SKODA KENDİ ŞARJ AĞINI KURUYOR

Tüm bayi noktalarında elektrikli araçlar için yatırımların hızla devam ettiği açıklayan Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Elektrikli araçlar açısından altyapımızı tamamıyla müşterilerimizi mutlu edecek seviyeye ulaştırdıktan sonra ürünlerimizi sunma kararı almıştık. Bu kapsamda tüm bayilerimizde DC hızlı şarj istasyonları için yatırımları başladı. Bu yatırımlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. Sonra tam elektrikli modellerimizi Türkiye’de sunmaya başlayacağız. Önce Enyaq ve ardından Elroq elektrikli SUV modellerimiz olmak üzere önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde araçlarımızı müşterilerimizle buluşturacağız. Şarj istasyonlarımız, 7 gün/24 saat hizmet vererek bütün marka müşterilerine açık olacak ve elektrikli araç pazarının şarj konusundaki en iddialı markası olmayı hedefliyoruz” dedi.