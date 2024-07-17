Škoda’dan Türkiye’ye iddialı giriş! Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modelleri satışta

Škoda, dünya genelinde en çok tercih edilen modeli Octavia'nın yenilenen versiyonlarını Türkiye'de satışa sundu. Octavia Sedan, lansmana özel 1.719.900 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini alırken, yüksek performanslı Octavia RS ise 3.499.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

65 yıl boyunca büyük bir başarıya imza atan ve her nesilde daha da iddialı hale gelen Octavia, yenilenen tasarımı, yeni bilgi-eğlence sistemleri ve artırılmış güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Modern nesliyle 1996’dan bu yana 7 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Octavia, dördüncü nesliyle birlikte müşterilerine daha fazla konfor, teknoloji, güvenlik ve çevreci bir yaklaşım sunuyor.

MÜKEMMEL TASARIM DETAYLARI

Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modeli, şık tasarımını daha da ileriye taşıdı. Yeni 2 boyutlu Škoda logosu, yeni ön ızgara, Crystallinium Full LED Matrix ön farlar, dinamik LED stop lambaları ve yeni jant tasarımları, Octavia’yı daha da çekici hale getiriyor. Araç, markanın imzası haline gelen kristal elementlerle estetik açıdan da dikkat çekiyor. Uzunluğu 9 mm artarak 4.698 mm'ye ulaşan Octavia, aerodinamik tasarımı ve düşük sürtünme katsayısıyla daha sessiz ve verimli bir sürüş sunuyor.

Octavia’nın zarif tasarımı, iç mekanda da devam ediyor. Yeni döşeme ve dekorlarla donatılan araçta, koltuklar ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyal kullanılmış. 13 inç’lik yeni multimedya ekranı, 10 inç Sanal Kokpit ve çift bölgeli Climatronic sistemi gibi özellikler, Octavia’nın iç yaşam alanı deneyimini ileriye taşıyor. Ayrıca aktif soğutma özellikli kablosuz şarj, dikiz aynasına entegre USB-C girişi ve masaj özellikli ön koltuklar da sunulan yenilikler arasında.

SKODA OCTAVİA BAGAJI KAÇ LİTRE?

Sınıfının en cömert bagaj alanına sahip olan Octavia, Sedan versiyonda 600 litre ve koltuklar katlandığında 1550 litre, Combi versiyonda ise 640 litre ve koltuklar katlandığında 1700 litre bagaj hacmi sunuyor.

SKODA OCTAVİA MOTOR SEÇENEKLERİ NELER?

Škoda Octavia, 115 HP mild hibrit ve 150 HP mild hibrit 1.5 TSI motorlar ile 265 HP’lik 2.0 TSI motor seçenekleriyle sunuluyor. Mild hibrit teknolojisi, enerji verimliliğini artırırken, frenleme sırasında geri kazanılan enerji ile daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

Yenilenen Octavia, Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere beş farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor. Elite modelinden itibaren yüksek standartlar sunulurken, Prestige ve Sportline gibi üst donanım seviyelerinde ek özellikler bulunuyor. RS donanımında ise adaptif şasi kontrol sistemi, 3 bölgeli klima sistemi, masaj fonksiyonlu koltuklar ve daha birçok özellik yer alıyor.

Octavia, yeni versiyonuyla aktif ve pasif güvenlik seviyesini daha da artırdı. Sürücü yorgunluk takip sistemi, akıllı park asistanı gibi gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılan araç, Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. 10 adede kadar hava yastığı bulunan Octavia, sürücü ve yolcu güvenliğini en üst seviyede tutuyor.

OCTAVİA RS DAHA GÜÇLÜ VE İDDİALI

Yenilenen Octavia ile birlikte satışa sunulan RS versiyonu, 265 HP gücündeki 2.0 litre TSI motoru ile 370 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede gerçekleştiren Octavia RS, 250 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Spor süspansiyon, kademeli direksiyon ve VAQ sınırlı kaydırmalı diferansiyel gibi özelliklerle her durumda mükemmel çekiş ve sürüş dinamikleri sunuyor.

Škoda Octavia, yenilenen versiyonlarıyla Türkiye pazarında iddiasını sürdürüyor. Farklı renk seçenekleri ve donanım özellikleriyle her beğeniye hitap eden Octavia, kullanıcılarına yüksek konfor ve performans vadediyor.