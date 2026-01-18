İşte 2 milyon altındaki sıfır arabalar! Türkiye’nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri belli oldu
Türkiye otomotiv pazarında otomatik vitesli araçların ağırlığı her geçen yıl artıyor. 2025’te rekor satış rakamlarına ulaşan sektörde, manuel vitesli otomobillerin payı yüzde 5’e kadar gerilerken, otomatik şanzımanlı araçlar pazarın neredeyse tamamını oluşturdu.
2026 model yılına girilirken, fiyatların yükseldiği ortamda 2 milyon TL’nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller, sıfır araç almak isteyenler için öne çıkan alternatifler arasında yer aldı.
Peki 2026 yılında Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? Bazı markalar henüz 2026 modelleri satışa çıkarmadığı için hala 2025 modeller listelerinde yer alıyor.
İşte markaların fiyat listesinde yer alan 2025-2026 model ve 2 milyon TL altında satılan tüm otomatik vitesli otomobiller... (Markalar harf sırasına göre sıralanmıştır)
BYD
- ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL
- ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL
- DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL
- DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL
DFSK
- Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL
- E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL
FIAT
- Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street – 1.699.900 TL
- Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban – 1.739.900 TL
- Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge – 1.789.900 TL
- Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street – 1.679.900 TL
- Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited – 1.949.900 TL
FORD
- Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS – 1.897.100 TL
- Puma Gen-E Premium – 1.937.000 TL
HONDA
- Jazz 1.5 Hibrit Otomatik – 1.880.000 TL
HYUNDAI
- i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.532.000 TL
- i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.713.000 TL
- i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.819.000 TL
- i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT – 1.893.000 TL
- Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.657.000 TL
- Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.808.000 TL
- Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.977.000 TL
- Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) – 1.453.000 TL
- Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.682.000 TL
- Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.733.000 TL
KIA
- Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT – 1.999.000 TL
- XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit – 1.790.000 TL
NISSAN
- Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.716.400 TL
OPEL
- Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition – 1.749.000 TL
- Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS – 1.824.000 TL
- Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition – 1.833.000 TL
- Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS – 1.998.000 TL
- Frontera Elektrik 44 kWh GS – 1.838.000 TL
- Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS – 1.950.000 TL
PEUGEOT
- E-208 GT 100 kW (Elektrik) – 1.999.500 TL
RENAULT
- Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP – 1.625.000 TL
- Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP – 1.860.000 TL
- Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP – 1.905.000 TL
SEAT
- Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.599.000 TL
- Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.719.000 TL
- Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.689.000 TL
- Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.799.000 TL
SKODA
- Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.759.900 TL
- Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.785.900 TL
- Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.900.400 TL
TOYOTA
- Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.989.500 TL
(Ocak ayı fiyatı: 1.650.000 TL)