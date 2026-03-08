Tepe yöneticileri ortadan kaldırarak İran’ı felç etmeyi planlayan ABD, ummadığı bir dirençle karşılaştı. Acil durum yetkisiyle İsrail’e yeni füze satışına onay verildi. Üçüncü uçak gemisi yola çıkıyor. Trump tehdit dozunu artırdı.

İsrail ve ABD’nin İran ile savaşında bir hafta geride kaldı. İran’ın dinî liderini ve kafa adamlarını ilk gün ortadan kaldırarak Venezuela gibi kısa sürede sonuç almayı hedefleyen ABD, ummadığı bir dirençle karşılaştı.

“Kafayı kopar ve felç et” stratejisi yerini, ucu açık ve maliyetli bir yıpratma savaşına bıraktı. İran, ülke geneline yaydığı mobil fırlatıcılarla ABD üslerini ve İsrail’i uzun menzilli füze yağmuruna tuttu. Böylece cepheyi genişletip hedef dağıttı.

Tahran yönetimi, sadece savunmada kalmayıp Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatarak küresel ekonomiyi de rehin aldı. Körfez’de petrol tankerinin İHA ile vurulması, bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Washington, arz açığını kapatmak için Rus petrolüne yönelik yaptırımları kaldırmayı tartışır hâle geldi.

ALTI HAFTAYA ÇIKARDI

İsrail’in en çok güvendiği sistemlerden biri olan Hermes 900 İHA’sı İran’ın Hürmüzgân eyaletinde düşürüldü. ABD, bir haftada milyarlarca liralık askerî ekipman kaybetti.

Birim maliyeti 2-4 milyon dolar olan önleme füzelerinden yenilerine duyulan ihtiyaç maliyeti katladı. Trump yönetimi Kongre kararını beklemeden “acil durum” yetkisiyle İsrail’e 151,8 milyon dolarlık ve ardından 2 milyar dolarlık mühimmat satışını onayladı.

Başlangıçta dört haftada zafer ilan etmeyi planlayan ABD Başkanı Donald Trump, süreyi altı haftaya çıkardı. Beyaz Saray, bölgeye üçüncü uçak gemisi USS George H.W. Bush’u sevk etme kararı aldı.

GİZLİ RAPOR SIZDI: REJİM YIKILMAZ

Washington Post gazetesi, Ulusal İstihbarat Konseyi’nin hazırladığı gizli bir raporu yayımladı. Habere göre raporda “İran’a yönelik gerçekleştirilecek daha büyük ölçekli saldırılarla bile rejimi devirmek muhtemel gözükmüyor” ifadelerinin yer aldığı iddia edildi. ABD ve İsrail’in, ülke parçalansa dahi kontrolü ele geçiremeyeceği aktarıldı.

AVRUPA’DAN DESTEK YOK

Orta Doğu’ya yönelik müdahalelerinde Avrupa ülkelerini arkasına alan ABD, bu sefer beklediği desteği görmedi. Savaşta ABD-İsrail ittifakının en büyük kaybı belki de bu oldu. Yapılan anketler de İspanyalıların yüzde 68’inin, Almanların yüzde 58’inin, İtalyanların yüzde 56’sının savaşa karşı çıktığını ortaya koydu.

TRUMP: İRAN TESLİM OLDU

Bu arada, Trump, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın saldırılar sebebiyle komşu ülkelerinden özür dilemesine değinerek “Ağır darbeler aldılar ve teslim oldular. İran artık ‘Orta Doğu’nun kabadayısı’ değil, aksine kaybedenidir. Tamamen yok edilecekler” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası