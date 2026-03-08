İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 512 sanık hâkim karşısına çıkıyor. Ekrem İmamoğlu 10 saatlik bir savunma yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu, 407 sanık, yarın hâkim karşısına çıkıyor.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından Silivri’deki Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında yapılacak yargılamada, nisan ayı sonuna kadar haftanın dört günü duruşma yapılması planlanıyor.

Savunmalara öncelikli olarak tutuklu sanıklardan başlanılacak. Daha sonra da tutuksuz sanıkların savunmalarına geçilecek.

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu 10 saatlik bir savunma yapacak. İmamoğlu’nun, iki veya üç gün sürmesi beklenen savunmasında ilk günü siyaset yapacağı sonrasında ise iddianamede yer alan 143 eylem ve 17 ayrı suçlamaya tek tek cevap vereceği belirtiliyor.

Savunması da eş zamanlı olarak İmamoğlu’nun Youtube kanalından belgelerle yayınlanacak. 6 Mart’ta yapılan tutukluluk incelemesinde, tüm sanıkların tutukluluk hâllerinin devamına karar verilmişti. Bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 6 Nisan’da olacak. İlk duruşmanın son ermesinin ardından duruşmalara mayıs sonuna kadar bir aylık ara verilecek.

