TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'nda konuştu.

Uluslararası kurumların işlemediğini vurgulayan Kurtulmuş, yeni ve adil bir sisteme ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dünya yeni döneme giriyor" diyen Numan Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler Güvenli Kurulu (BMGK) çatışmaları çözemiyor." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

"Şartları her gün ağırlaşan Gazze'deki mazlum halkın üzerine her gün İsrail'in saldırıları yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen maalesef soykırım bir şekilde devam ediyor. Karşımızda hiçbir şekilde çalışamayan, üzerine vazife olarak uluslararası sistem tarafından verilmiş konuları çözemeyen bir küresel sistem vardır. Bu sistemin değiştirilmesi önümüzdeki dönemin en önemli meselelerinden birisidir."