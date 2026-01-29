Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2025 yılı 2. dönem sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebiliyor. İşte, 2025-YDUS sınav sonuçları sorgulama ekranı

Tıp alanında yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce adayın katıldığı YDUS’un 2. dönem sonuç süreci tamamlandı. 21 Aralık 2025’te uygulanan sınavın değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar ilan edildi.

2025-YDUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025-YDUS 2. Dönem sınavına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı ve sonuçlar 29 Ocak 2026 itibarıyla açıklandı. 21 Aralık 2025 tarihinde yapılan sınavın ardından adaylar, puanlarını ve başarı durumlarını resmi sistem üzerinden öğrenebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre sonuçlar, 29 Ocak 2026 günü saat 11.00’den itibaren erişime açıldı.

YDUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YDUS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sonuç ekranına giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekiyor.

2025-YDUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

