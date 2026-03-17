Washington’ı bir yıldır kasıp kavuran "köstebek" avı, büyük bir sürprizle noktalandı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in "bilgi sızdırdığı" gerekçesiyle Pentagon’dan kovduğu Dan Caldwell, hakkındaki suçlamalardan tamamen aklanarak Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesinde üst düzey göreve getirildi.

BAKANIN "KÖSTEBEK" SUÇLAMASI ASILSIZ ÇIKTI

Bakan Hegseth, geçtiğimiz Nisan ayında Caldwell ve iki meslektaşını hedef alarak, "Soruşturma sonunda bu kişiler için iyi bir gün olmayacak" demişti. Ancak yürütülen gizli soruşturma, Caldwell’in herhangi bir gizli bilgiyi sızdırdığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Aksine, aynı dönemde Bakan Hegseth’in özel mesajlaşma uygulamaları üzerinden ailesiyle askeri sırları paylaştığı ortaya çıkmış ve müfettişler tarafından uyarılmıştı.

TRUMP'IN BRİFİNGİ ONA EMANET

Caldwell, yeni görevinde ABD’nin 18 farklı istihbarat kurumunun verilerini koordine edecek ve Başkan Trump’ın önüne giden "günlük istihbarat raporlarını" hazırlayan ekibe danışmanlık yapacak.

"DÜŞMAN KAZANDIM ÇÜNKÜ BARIŞ İSTİYORUM"

Dış politikada ABD ordusunun "sonsuz savaşlardan" çekilmesi gerektiğini savunan Caldwell, daha önce yaptığı açıklamalarda bu görüşleri nedeniyle Washington’daki müesses nizamın şimşeklerini üzerine çektiğini duyurmuştu.

Caldwell, artık kendisiyle benzer görüşleri savunan Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ile mesai yapacak.

