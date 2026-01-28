İZSU, İzmir'in bazı ilçelerinde gerçekleşecek su kesintilerine ilişkin yeni bir duyuru paylaştı. Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar gibi bölgelerde yaşanacak kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), ana boru arızası nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İZSU'nun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, kesintilerin süresi ilçelere göre farklılı gösterirken, vatandaşlar " İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

28 OCAK İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İZSU tarafından paylaşılan verilere göre, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü sular Bergama'da 19.30'da, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar'da 19.00'da, Torbalı'da ise 19.42'de gelecektir.

Bergama, Gaziemir, Karabağlar ve Torbalı'da su kesintisi ana boru arızası nedeniyle yaşanıyor. Kısa süre içinde suların aynı tarihte yeniden verilmesi bekleniyor.

28 OCAK BERGAMA SU KESİNTİSİ

Bergama'nın Ertuğrul, İnkılap, Maltepe, Turabey, Zafer mahallelerinde bugün 16:30 ile 19:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası arızası nedeniyle Bergama'nın genelinde 3 saat su kesintisi yaşanacak.

Gaziemir'in Aktepe, Atıfbey, Beyazevler Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Irmak, Sevgi, Yeşil, Zafer, Zafer SB mahallelerinde 16:30 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızasında meydana gelen ana boru arızası nedeni ile bölgeye su verilemeyecektir.

28 İZSU SU KESİNTİ LİSTESİ

