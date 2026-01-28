Bursa’da farklı ilçelerde planlı çalışmalar ve arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamalara göre Mustafakemalpaşa, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde belirli tarih ve saat aralıklarında su verilemeyecek. Peki, 28 Ocak Bursa su kesintisi ne zaman bitecek?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü Bursa genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları ve meydana gelen arızalar, bazı mahallelerde geçici su kesintilerini beraberinde getirdi. Vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve hangi mahalleleri kapsadığını merak ediyor.

BURSA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bursa’da yaşanan su kesintilerinin bir bölümü planlı altyapı çalışmaları kapsamında uygulanıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Mustafakemalpaşa ilçesinde bazı mahallelerde 18 Ocak-28 Ocak 2026 tarihleri arasında, belirli saatlerde zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Aynı bölgede ikinci bir çalışma kapsamında kesintilerin 29 Ocak-9 Şubat 2026 tarihleri arasında da devam edebileceği bildirildi.

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ise daha çok arıza ve teknik çalışmalar nedeniyle kısa süreli ya da gün boyu sürebilecek kesintiler söz konusu. Osmangazi’de 28 Ocak günü farklı mahallelerde saatlik kesintiler planlanırken, Yıldırım ilçesinde 29 Ocak Perşembe günü sabahın erken saatlerinden geceye kadar geniş bir alanda su kesintisi uygulanacağı açıklandı. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

BUSKİ Bursa su kesintisi ne zaman bitecek? 28 Ocak Bursa'da su kesintisi yaşanan mahalleler

28 OCAK BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Mustafakemalpaşa: : BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Mustafakemalpaşa: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 29.01.2026 - 09.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi: Altınova Mahallesi Deliorman Sokak Ve Civarında, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 28.01.2026 Tarihinde 09:40 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

Osmangazi: Atıcılar Mahallesi Kumru Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 28.01.2026 Tarihinde 10:35 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

Osmangazi: Çırpan Mahallesi İlkbahar caddesi ve civarında arıza nedeniyle 28.1.2026 tarihinde10:00 ile11:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesinde 29.01.2026 Perşembe günü saat 00:10 ile 23:50 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur. Su Kesintisi Uygulanacak Bölgeler : YILDIRIM İLÇESİNDE: Ertuğrulgazi Mahallesi- Huzurevi Caddesinin doğusu-Selçukbey Caddesinin güneyi-Ertuğrulgazi Caddesi kuzeyi arasındaki bölge Siteler Mahallesi -Ertuğrulgazi Caddesi kuzeyi- 3. Sokağın güneyi arasındaki bölge Fidyekızık Mahallesinin üst kısımları 75. Yıl Mahallesinin üst kısımları Bağlaraltı Mahallesi- Faydalı Sokak-2. Funda Sokak-6. Fatih Sokak-6. Turan Sokakın kuzeyi, A104 sokak-A106 sokakın güneyi arasında kalan bölge.

Yıldırım: Mehmetakifersoy Mahallesi Keskin Sokak ve Civarında ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 28.01.2026 Tarihinde 11:15 ile 21:15 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

