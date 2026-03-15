İran’dan atılan füzelerin ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresindeki bazı kentlere şarapnel parçaları düştü. Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion’da yangınlar çıkarken, bölgeden dumanlar yükseldi. Birçok yerde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen uyarı mesajlarının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

Tel Aviv'de İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinden önleyici füzelerin ateşlendiği görüldü.

Şehirler yanıyor, Tel Aviv'de sirenler çalıyor! İsrailliler elektriksiz kaldı

4 KENTE ŞARAPNEL DÜŞTÜ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Rishon Lezion, Ramle, Bnei Brak ve Holon kentlerine füze ve şarapnel parçalarının düştüğü bildirildi.

BÖLGEDE ELEKTRİKLER KESİK

Misillemenin ardından Tel Aviv'in çevresindeki söz konusu kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

ŞEHİRLER YANIYOR

Düşen şarapnel parçaları nedeniyle Holon, Bnei Brak ve Rishon Lezion kentlerinde çıkan yangınların hasara yol açtığı ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan Kanal 12'ye yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre füze saldırısından ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası