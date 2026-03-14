İran, İsrail’in kuzey bölgelerini hedef alan 6’ncı misilleme saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve atılan füzelerin bir kısmının engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusu, İran’dan atılan füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği açıkladı. Misilleme nedeniyle İsrail’in kuzey bölgelerinde ve işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim bölgelerinde sirenler çaldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kanal 12 televizyonu, İran’dan atılan füzelerin engellendiğini duyurdu. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yapılan ilk değerlendirmelere göre misillemede ölen ya da ağır yaralanan olmadığını açıkladı.

Bununla birlikte, gün içinde İran’dan atılan bir füzenin Eylat kentine isabet ettiği ve vücuduna şarapnel isabet eden iki kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca İsrail’in orta ve güney kesimlerinde bazı alanlara şarapnel parçaları düştü.

