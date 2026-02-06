Aydın’ın Efeler ilçesinde iki ayrı adreste belirlenen çöp evlerden belediye ekipleri tarafından 13 kamyon çöp çıkarıldı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir kentte yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda Kemer ve Mesudiye mahallelerinde belirlenen çöp evlere yönelik kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İKİ EVDEN 13 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Ekipler, Kemer Mahallesi 1819 Sokak ile Mesudiye Mahallesi 1637 Sokak’ta bulunan iki ayrı çöp evde detaylı temizlik yaptı. Çalışmalar sırasında evlerden toplam 13 kamyon çöp çıkarılarak çevre ve insan sağlığını tehdit eden unsurlar tamamen ortadan kaldırıldı.

İki evden çıkan çöp ekipleri bile şaşırdı! 13 kamyon hıncahınç doldu

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de devreye girerek evlerde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirdi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda evler, yeniden sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirildi.

Efeler Belediyesi’nin hızlı müdahalesi, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanırken, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve belediye personeline teşekkür edildi.

