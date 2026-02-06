İzmir’de tek katlı evde çıkan yangında yaşları 1 ve 5 aralığındaki 5 kardeşin hayatını kaybetmesine ilişkin davada son kararı İstinaf Mahkemesi verdi. Mahkeme annenin suçsuz olduğuna, delillerin takdiri ile değerlendirmenin yerinde olduğuna kanaat getirdi.

İzmir’de 5 kardeşin öldüğü yangına ilişkin davada yerel mahkeme, anneyi suçsuz bulmuş, hakkındaki adli kontrol hükümlerini kaldırmıştı. Mahkeme kararına yapılan itiraz sonrası dosya, İstinaf Mahkemesi’ne taşınmıştı. Mahkeme son kararını verdi.

İzmir’de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne hakkındaki son kararı İstinaf verdi

Sabah’ta yer alan habere göre; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına kanaat getirdi. Deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı ve delillerin takdiri ile değerlendirmenin yerinde olduğuna kanaat getiren Ceza Dairesi, istinaf başvurusunun reddine karar verdi.

İzmir’de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne hakkındaki son kararı İstinaf verdi

NE OLMUŞTU?

11 Kasım 2024’te İzmir’in Selçuklu ilçesinde Sinem Melisa Akcan, yaşları 1 ve 5 arasında olan 5 çocuğunu evde yalnız bırakıp hurda toplamaya gitmişti. Sobanın devrilmesi sonucu evde yangın çıkmıştı.

Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler alevler arasında mahsur kalmıştı.

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

İzmir’de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne hakkındaki son kararı İstinaf verdi

ANNENİN İLK İFADESİ

Anne ilk ifadesinde hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlatmıştı.

Çocukları en son 2 ay önce yardım getirdiğinde gördüğünü belirten anne ifade verirken, sinir krizi geçirmiş hastaneye kaldırılmıştı. Melisa Akcan, yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir’de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne hakkındaki son kararı İstinaf verdi

BABA CEZAEVİNDE ÇIKMIŞTI

Melisa Akcan’ın Aydın’da yaşayan amcası Yılmaz Açar (62), ailenin maddi durumunun kötü olduğunu belirterek, “Hem devlet hem de biz yardım ediyorduk. Babaları da 1.5 senedir açık cezaevinde. O da izinli olduğu zaman gelip çocuklarını görüyormuş. Kardeşim Melisa’ya iki çocuğu yanına almayı, diğer çocukları da yurda vermeyi teklif etti. Ama bu teklifi kabul etmedi. Ayrıca sosyal hizmetler de bu çocukları almak istedi ancak yine vermediler. Yaşanan bu olayda anne ve babanın ihmali var. İçimiz yanıyor, çok üzgünüm” demişti.

Anne Sinem Melisa Akcan hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan açılan davada 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İzmir’de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne hakkındaki son kararı İstinaf verdi

Mahkeme tutuksuz yargılanan annenin olayda bilinçli taksirle hareket etmediğine hükmetmişti. Ayrıca Sinem Melisa A.'nın, çocukların hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti. Mahkeme, Sinem Melisa A.'nın hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerini de kaldırmıştı. Cumhuriyet savcısı, yerel mahkemenin kararına itiraz etmiş, dosya istinaf mahkemesine gitmişti.

İzmir’de 5 kardeş yangında can vermişti! Anne hakkındaki son kararı İstinaf verdi

Haberle İlgili Daha Fazlası