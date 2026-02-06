Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Yağız karakteriyle yeniden gündeme gelen oyuncu Gökberk Yıldırım kariyeri, yaşı ve biyografisi merak edildi. Ankara doğumlu oyuncunun oynadığı diziler ve televizyon kariyeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gökberk Yıldırım kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Kızılcık Şerbeti, yeni karakterleriyle hikayesini genişletmeye devam ediyor. Diziye Yağız karakteriyle katılan Gökberk Yıldırım, daha önce yer aldığı projeler ve oyunculuk geçmişiyle izleyicinin ilgisini çekti. Peki Gökberk Yıldırım kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

GÖKBERK YILDIRIM KİMDİR?

Gökberk Yıldırım, 1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuğa genç yaşlarda ilgi duyan Yıldırım, lise yıllarından itibaren bu alanda kendini geliştirmeye başladı.

Beni Affet dizisinda Murat karakteriyle yer alan Yıldırım, televizyon dizilerinde üstlendiği karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

GÖKBERK YILDIRIM OYNADIĞI DİZİLER

Deniz Yıldızı - 2009

Beni Affet - 2011

Beni Bırakma - 2018

Rüzgarlı Tepe - 2024

