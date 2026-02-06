Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Türkoğlu, "6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ilimizi derinden etkileyen depremler, üzerinden geçen zamana rağmen hafızalarımızdaki yerini ve yüreklerimizdeki acısını korumaktadır. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu büyük felaket, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olarak tarihe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

Depremin ardından ortaya konan dayanışma ruhu, zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha göstermiştir. Basketbol camiası olarak o günden bu yana sorumluluğumuzu ve bu acının unutulmaması gerektiğini daima hatırlıyoruz. 6 Şubat 2023 deprem felaketlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

