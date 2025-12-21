Afrika Uluslar Kupası için Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Victor Osimhen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Yunus Akgün'ü tebrik etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım kampından Galatasaray paylaşımı yaptı.

YUNUS AKGÜN PAYLAŞIMI

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta takımını 1-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün fotoğrafını paylaşan Osimhen, sarı kırmızılı kalp emojileri kullandı.

BAŞLANGIÇ 21 ARALIK, BİTİŞ 18 OCAK

Fas'ın ev sahipliği yaptığı 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), Fas ile Komorlar takımları arasında bugün yapılan maçta başladı.

SÜPER LİG'DEN 21 FUTBOLCU

18 Ocak'ta oynanacak final mücadelesiyle sona erecek olan turnuvada Süper Lig'den 21 futbolcu ter dökecek.

