Galatasaray'da uzun süren sakatlık sonrası Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönen Yunus Akgün, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri maçta ağlarını sarsarak son 3 karşılaşmada 4 gole katkı yaptı.

Geçirdiği operasyonun ardından haftalar sonra sahalara dönen milli futbolcu Yunus Akgün, son haftalarda yaptığı gol katkısıyla takımına büyük güç kattı.

SON 3 MAÇTA 4 GOL KATKISI

Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı.

Süper Lig'in 16. haftasındaki Antalyaspor maçında 2 asist birden yapan Yunus, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.

KASIMPAŞA'YA İLK GOLÜNÜ ATTI

Kasımpaşa'ya karşı ligde ilk kez gol sevinci yaşayan Yunus Akgün, son 3 maçta 4 gole katkı yaparak alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 19 maça çıkan milli futbolcu, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

BARIŞ'TAN YUNUS'A İKİNCİ ASİST

Yunus'un attığı gole harika bir asiste imza atan Barış Alper Yıldız, bu sezon takım arkadaşına ikinci gol pasını verdi.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Barış, 4 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

