Teknik Direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1'den iki, Premier Lig'de bir ismi listeye aldığı belirtildi. Sarı kırmızılıların ön libero adayı Arthur Avom için Beşiktaş da devrede.

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta sahaya katmak için üç ismi belirledi.

ORTA SAHA İÇİN 3 ADAY

Beinsports'un haberine göre; devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, listesine 3 ismi aldı. Galatasaray geniş listesinde Fransa Ligue 1'den iki, Premier Lig'den bir isim yer aldı.

Bu isimlerden ilki Rennes forması giyen Djaoui Cisse iken, sarı kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Lorient forması giyen Arthur Avom.

Arthur Avom (Solda)

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

21 yaşındaki Arthur Avom’u isteyen takımlar arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Kamerunlu oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

LİSTENİN BAŞINDA ANDRE VAR

Galatasaray'ın orta saha adaylarında liste başında olan isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre.

Andre

