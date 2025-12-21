Galatasaray'ın transfer listesi orta çıktı! Beşiktaş da kadroya katmak istiyor
Teknik Direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransa Ligue 1'den iki, Premier Lig'de bir ismi listeye aldığı belirtildi. Sarı kırmızılıların ön libero adayı Arthur Avom için Beşiktaş da devrede.
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, orta sahaya katmak için üç ismi belirledi.
Okan Buruk transfer yapılacak bölgeleri açıkladı
ORTA SAHA İÇİN 3 ADAY
Beinsports'un haberine göre; devre arası transfer döneminde orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, listesine 3 ismi aldı. Galatasaray geniş listesinde Fransa Ligue 1'den iki, Premier Lig'den bir isim yer aldı.
Bu isimlerden ilki Rennes forması giyen Djaoui Cisse iken, sarı kırmızılıların listesindeki bir diğer isim ise Lorient forması giyen Arthur Avom.
BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
21 yaşındaki Arthur Avom’u isteyen takımlar arasında Beşiktaş da bulunuyor. Siyah beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Kamerunlu oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.
LİSTENİN BAŞINDA ANDRE VAR
Galatasaray'ın orta saha adaylarında liste başında olan isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Andre.