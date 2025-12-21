Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecekleri mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

"ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"

Araya iyi girmek istediklerini söyleyen Buruk, "Bir araya gidiyoruz, aradan sonra Süper Kupa yarı finaliyle başlıyoruz 5'inde. Buralara moralli girmek adına kazanmak için her şeyi yapacağız. Taraftarımız bizimle birlikte, biz de onlarla beraber kazanmak isteyeceğiz. Rakibimizin iki maçtaki sonuçlara bakınca gol yemediler. Rakibimizin savunmasına bakınca biz de kaliteli işler yapmalıyız." diye konuştu.

"SÜPER KUPA'YA YETİŞİR"

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Buruk, "Uğurcan'ın Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyoruz. Bu hafta riske etmek istemedik, ayağında ağrısı var. Tatilden sonra antrenmanlara başlayacağını düşünüyoruz. Berkan'ın uzun sürecek. Sakatlığı vardı, antrenmanda nüksetti. Singo saha çalışmalarına başladı, onun durumunu takip edeceğiz. Acele etmek istemiyoruz. Singo da bir kere acele ettik, mecbur kaldık, 3. maçta yeniden sakatlandı." dedi.

