Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Devre arasıyla birlikte daha iyi bir takım olacaklarını kaydeden Emre Belözoğlu, "Geldiğimiz günden bu yana elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu grubumuz var. Kocaeli deplasmanından puan çıkardık, Gençlerbirliği'ne karşı kazanmak için yeterli oyunu oynadık ama skor üretemedik. Pozisyon da vermedik. Üretken takım olmamız için daha fazla antrenman yapmamız gereken bir oyun var. Onu da yapacağız devre arasıyla beraber inşallah.

"SÜRPRİZ YAPMAYA GELDİK"

Galatasaray karşısında sürpriz yapmaya geldiklerini söyleyen Belözoğlu, "Kendi planlarımız var, detayları olan planlar. Sürpriz yapmaya geldik buraya, inanıyorum ki. 2 gün Kocaeli, 3 gün Gençlerbirliği maçı öncesi çalıştık. Bu kez 4 gün çalıştık. Dersimizi iyi çalıştık. Detayları iyi değerlendirmeniz gereken bir maç. Galatasaray karşısında sertleşmemiz gereken bölgeler var, çok oyuncuyla hücum eden bir takım. Rakibimize saygı duymakla beraber inşallah sürpriz yaparız. Sayısal olarak eksiğiz ama buraya birçok şeyi bilerek geldim. Şikayet etmek istemiyorum. Biz şikayet etmeyeceğiz, çok çalışacağız, çok tekrar edeceğiz, zekamızı ve tecrübemizi ortaya koyacağız. Oyuncular her şeylerini veriyorlar. Mutlaka oyuncu kalitesini değerlendirmemiz gereken zamanlar olacak ama o, bugün değil!" dedi.

