‘Yedek Aslan’ Kazımcan Karataş’ın ayrılığı taraftarı üzdü... Jakobs ve Eren’in dönmesiyle idmanda bile yedek takımda olamayan genç isim, Okan Buruk’un da onayıyla ve en önemlisi kendi isteğiyle fazla süre alması için Başakşehir’e kiralandı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray adına devre arası transfer dönemi gelenler ve gidenler anlamında hareketliydi. Beş futbolcu takviyesi yapan ve 9 milyon 350 bin avro harcayan sarı kırmızılılar, Berkan Kutlu (Konya) ve Yusuf Demir (Rapid Wien) ile yollarını ayırırken, zaman zaman joker ve hamle oyuncusu olarak kullanılan Kazımcan Karataş’ı da Başakşehir’e kiralık gönderdi. Belki de devre arasında taraftarın en çok üzüldüğü konu Kazımcan’ın kiralık da olsa takımdan gönderilmesiydi. İşte ayrılığın perde arkası...

Kazımcan Karataş

BERABER KARAR VERİLDİ

Aslan’da Jakobs ve Eren Elmalı’nın gerek sakatlık gerek cezasının bitmesiyle forma rekabeti arttı. İki ismin olmadığı dönemde hazırda bekleyip görev verildiğinde elinden geleni yapan Kazımcan, son dönemde idmanda bile yedek takıma giremedi. Bu durum teknik direktör Okan Buruk’u da üzüyordu. Formda olmasına rağmen önündeki oyuncular yüzünden şans bulamayan Kazımcan’ın sürekli oynayacağı takıma gitmesini istedi. Genç isim de hocasıyla aynı düşüncedeydi ve Başakşehir’e verildi.

