Büyük Türk milliyetçisi ve mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi için, vefatının 37. yıl dönümü sebebiyle bugün saat 16.00’da Eyüpsultan’da Yeni Dünya Vakfının salonunda anma merasimi yapılacak.

Kaleme aldığı kitaplarıyla bir neslin yetişmesinde büyük emeği olan Arvasi’yi, gazeteci Mehmet Nuri Yardım’ın düzenleyip sunduğu Eyüpsultan’ın Ebedî Sakinleri programında sinema oyuncusu Ahmet Yenilmez, Dr. Semih Uşaklıoğlu, gazeteci yazar Hüdâvendigâr Onur ile merhumun oğlu Murat Arvasi anlatacak. Toplantıdan önce de Arvasi’nin Edirnekapı mezarlığındaki kabri ziyaret edilecek. Topluluk burada okunacak Kur’ân-ı kerim ve dualardan sonra anma toplantısına geçecek. 31 Aralık 1988’de vefatına kadar gazetemizin de yazarlarından olan Arvasi’nin, Türk-İslâm Ülküsü (3 cilt), Kendini Arayan İnsan, İnsan ve İnsan Ötesi, Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz, Doğu Anadolu Gerçeği gibi birçok kitabı bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası