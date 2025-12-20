Çorum'da sonbaharda yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle içme ve sulama ihtiyacını karşılayan bir barajda su seviyesi yüzde 0,32, bir barajda ise yüzde 1,41'e düştü. Çorum Belediyesi'nden vatandaşlara tasarruf çağrısı yapılarak yaklaşan tehlikeye dikkat çekildi.

Çorum'da yaz ve sonbahar mevsimindeki yağışların mevsim normallerinin altında olması barajları kuruma noktasına getirdi. Paylaşılan son verilere göre, kentte içme suyu ihtiyacının karşılandığı Çomar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 37,96, Yeni Hayat Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14,27, Hatap Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 1,41, Koçhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 0,32'e geriledi. 4 barajdaki toplam su miktarının ise yaklaşık 6 milyon 610 bin metreküpe düştüğü belirtildi. Hatap Barajı'nda havadan çekilen görüntüler ise kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Barajın kurumasıyla eski yol ve tarlarlar gün yüzüne çıktı.

TASARRUF ÇAĞRISI YAPILDI

Vatandaşların su kesintisi yaşaması için yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Çorum Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise vatandaşlara tasarruf yapmaları için çağrıda bulunuldu. Kesintisiz su temini için çalışmaların devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, vatandaşlardan günlük yaşamda daha duyarlı olmaları istendi. Suyun her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf edilmeden kullanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması, bulaşık ve çamaşır makinelerinin tam kapasiteyle çalıştırılması, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

"VATANDAŞLARIMIZI SUSUZ BIRAKMAMAK İÇİN BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Suyun önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çorum’da su hepimiz için en temel ihtiyaçtır. Ancak son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle barajlarımızda su seviyeleri oldukça düşmüştür. Bu doluluk oranları, birçok büyükşehir dâhil olmak üzere pek çok belediyeyi zorunlu su kesintilerine gitmek zorunda bırakmıştır. Buna rağmen vatandaşlarımızı susuz bırakmamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.

Yeni sondajlar yapıyor, barajlarımızın ölü hacimlerini kullanıyor ve artan arıtma maliyetlerini göze alarak suyu şehrimize ulaştırıyoruz. Yüksek terfilerle ve 60 kilometreyi bulan hatlardan suyu Çorum’a getiriyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen önceliğimiz her zaman siz değerli halkımıza kesintisiz su temin etmektir."

