Altında düşüş devam edecek mi? ABD'li banka Morgan Stanley'den çarpıcı tahmin

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son 2 haftadır zirveden gerilemeye devam ediyor. Gram altın spot piyasada 5 bin 400 liralara gerilerken, ons altın ise 4 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Milyonlar altındaki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ederken, ABD'li banka Morgan Stanley'den dikkat çeken bir tahmin geldi.

ONS ALTINDA 4 BİN 500 DOLAR BEKLENTİSİ

Banka, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Bu öngörü, özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımları temel alınarak yapıldı.

ALIM SEVİYESİ VURGUSU

Altındaki düşüşü de değerlendiren banka, altını alım bölgesine taşıdığını belirtti. Banka söz konusu düzeltmenin alım seviyesini daha sağlıklı bir noktaya getirdiğini vurguladı.

Banka değerlendirmesinde "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" ifadelerine yer verdi.

DÜŞÜŞ UYARISI

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.