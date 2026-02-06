Enflasyona göre hesaplanan kira artış oranı şubatta, dolu daireler için maksimum %33,98 oldu. Boş daire kiralarında ise daha hızlı artışlar gözlemleniyor. İstanbul’da son 1 yılda 10 ilçede kiralar %40-%103 arasında arttı. Bu ay “boş daireye ilk defa” kiraya çıkacaklar, önceden oturanlara göre daha yüksek rakamla karşılaşıyor. Öte yandan 7 ilçede ise yıllık kira artışlarının %30’un altında kalması da dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yeni yılın ilk enflasyon rakamının ardından, şubat ayında uygulanacak kira zam oranı da belli olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocakta yıllık enflasyon yüzde 30,65 olarak gerçekleşmişti. Enflasyona göre hesaplanan kira artış oranı ise şubat ayında yüzde 33,98 oldu.

Bu ay eski kiracıları ile sözleşme yenileyecek mülk sahipleri maksimum 33,98 oranında artış yapabilecek. Daha düşük artışlar da söz konusu olabileceği gibi, yasal artış oranını yeterli bulmayan ev sahipleri ise “5 yılın tamamlanmış olması şartıyla” kira tespit davası yoluna gidebiliyor.

‘BOŞ’ EVDE ARTIŞ DAHA YÜKSEK

Şubat ayında “boş kiralık” dairelerin kiralarında ise son 1 yıllık dönemde daha hızlı artışlar gözlemlendi. Endeksa verilerine göre İstanbul’da kiralık daire fiyatları son 1 yılda ortalama %35,45 arttı ve 35 bin 539 TL olarak ölçüldü.

İlçeler bazında bakıldığında ise bugün kiralanacak “boş daire” kirasında, son 1 yıllık dönemde daha hızlı artış ölçüldü.

Yeni kiracı, yüksek ödüyor! İşte İstanbul’un ilçelerinde yıllık kira artışları

KİRA ARTIŞI EN YÜKSEK İLÇELER

İstanbul Ocak 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde kiraların en çok arttığı ilçeler ve bu ilçelerde ortalama kiralar şöyle sıralanıyor:

-Zeytinburnu: 50.912 TL (%103,46)

-Bahçelievler: 33.662 TL (%69,91)

-Güngören: 32.244 TL (%56,05)

-Bakırköy: 59.636 TL (%53,02)

-Avcılar: 29.443 TL (%51,08)

-Küçükçekmece: 30.780 TL (%45,75)

-Kartal: 38.901 TL (%44,30)

-Büyükçekmece: 31.180 TL (%41,57)

-Bağcılar: 26.491 TL (%41,44)

-Çekmeköy: 34.129 TL (%40,53)

Not: İlçeler, kira artış oranlarına göre sıralanmıştır. En düşük oran olarak öne çıkan %40,53 değerinin bile, yıllık kira artış oranının üzerinde olduğu görülüyor.

KİRA ARTIŞI EN DÜŞÜK İLÇELER

Yine Ocak 2026 itibarıyla son 1 yılda, kira artışları yüzde 30’un altında ölçülen ilçeler ise şunlar oldu:

-Sultangazi: 23.043 TL (%29,74)

-Gaziosmanpaşa: 27.394 TL (%29,63)

-Sultanbeyli: 24.716 TL (%27,77)

-Tuzla: 30.117 TL (%24,66)

-Şile: 31.385 TL (%24,37)

-Beşiktaş: 55.575 TL (%23,09)

-Sarıyer: 64.462 TL (%18,59)

