TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda özellikle değerli metallerde sert hareketler devam ederken, gümüş fiyatında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde %-19,50 değer kaybeden gümüş fiyatı 70,95 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de en düşük 64 doları test eden gümüş, ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte yeniden 74 dolara yöneldi.

Gümüş fiyatı, ABD borsalarını birkaç gündür etkisi altına alan yazılım sektöründeki sert satışlardan da etkileniyor.

ABD’DE “YAZILIM” DEPREMİ

ABD’de yapay zekâ şirketi Anthropic, yeni bir ürün piyasaya sürdü. Bu ürünün, birçok yazılım şirketinin temel olarak sattığı ürünlerin karmaşık iş akışlarını yönetebileceği yönündeki endişeler, söz konusu sektör hisselerinde sert düşüşleri körükledi.

Anthropic'in “Claude” modelinden kaynaklanan yeni ürününün, birçok yazlımın yerini alabileceği yönündeki korkular, ABD borsalarında da volatilite dalgasını tetikledi. Microsoft hissesi, son 5 günde %10’un üzerinde geriledi. Son 3 işlem gününde SP 500 yazılım endeksindeki düşüş ise %-6,3’e ulaştı.

BORSALAR DA DÜŞÜŞTE

Dünkü işlemlerde ABD’de S&P 500 endeksi %-1,23, Nasdaq endeksi %-1,59 ve Dow Jones endeksi de %-1,2 değer kaybı yaşadı. Asya borsalarında da bugün zayıf görünüm öne çıkarken, teknoloji ağırlıklı G. Kore endeksindeki kayıplar %1,5 seviyesine ulaştı.

Bu arada Amazon, bu yıl yatırım harcamalarını yapay zeka alt yapısını desteklemek için %50'den fazla artıracağını açıkladı. Piyasada “abartılı bulunan” bu gelişmenin ardından, şirketin hisseleri de vadeli işlemlerde %-11,2 düştü.

TALEP ENDİŞELERİ Mİ?

“Yapay zekâ balonuna” yönelik kaygıların yeniden artması ve yazılım sektörünün de buna eşlik etmesi, aynı zamanda endüstriyel bir emtia olan gümüşte, uzun bir süre sonra yeniden talep kaygılarının öne çıkmasına sebep oldu.

ZİRVEDEN %40 DÜŞÜŞ

Gri metalin fiyatı bugün 100 günlük ortalamadan dönüş yaparken, analistler, piyasalardaki hareketlerin spekülatif temellere dayandığını, fiyatlarda oluşan köpük sebebiyle de sert düşüşlerin yaşandığını aktarıyor.

Gümüş fiyatı 29 Ocak’ta 121,65 dolar ile tüm zamanların rekorunu görmüştü. Gri metal, sadece 1 haftada zirvesinin %-40 gerisine düştü.

