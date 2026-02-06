Altın fiyatlarında son dakika! 6 Şubat 2026 gram altın fiyatı (TSİ 06:35 itibarıyla) 6.760 TL ve ons fiyatı 4.815 dolardan güne başlıyor. Geçen hafta 4.895 dolara gerileyen ons fiyatı, bu haftayı da düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. ABD istihdam piyasasından gelen zayıf veriler, dünkü düşüşün ardından altına destek olurken; bugün ABD ve İran arasında Umman'da gerçekleşecek müzakereler dikkatle izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken altın fiyatlarında da dünkü düşüşün ardından daha yatay bir eğilim öne çıkıyor. Ons altın dün %-3,70 düşüşle 4.780 dolardan kapanış yapmıştı.

Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 4.655 dolara kadar gerilerken, ardından gelen alımlarla fiyatlar yükselişe geçti. TSİ 06:30 itibarıyla ons fiyatında 4.815 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

6 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada da gram fiyatında onstaki hareketliliğe paralel görünüm öne çıkıyor. Spot piyasada işlem gören 6 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.760 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 7.375 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 12.080 TL’den gerçekleşiyor.

İKİ PİYASA ARASI YÜKSEK MAKAS

Gram altında spot ve fiziki piyasa arasındaki yüksek makas da devam ediyor. Bugün itibarıyla 1 gram altında fiziki fiyat, spot piyasanın yaklaşık 600 TL üzerinde seyrediyor. Bu da 1 kilo altında 13 bin 750 dolarlık rekor bir farka işaret ediyor.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Piyasalar bugün kritik bir gelişmeye odaklandı. ABD ve İran arasında Umman'da gerçekleşecek müzakereler dikkatle izleniyor. Jeopolitik risklerde yaşanabilecek muhtemel artışların piyasada güvenli liman talebini de etkileyebileceği ifade ediliyor.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ

ABD’de açıklanan veriler de yakından takip ediliyor. Ülkede ocak ayında işten çıkarmalar 108 bin 400'e ulaştı ve bu rakam 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Öte yandan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 231 bine yükseldi. Bu hafta açıklanan ABD özel sektör istihdamı ise 46 bin kişilik artış beklentisine karşılık, ocak ayında 22 bin kişi arttı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ABD istihdam piyasasından gelen zayıf verilerin FED’den faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu belirterek, “Yüksek volatilitenin ardından fiyatlarda henüz tam anlamıyla bir oturma gerçekleşmedi. Ancak ons altının 4.500 doların üzerine yerleşme gayreti gösterdiği söylenebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

