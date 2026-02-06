Zonguldak'ta muayene istasyonlarında çalışanlarla iş birliği yaparak kusurlu araçları rüşvet karşılığında muayeneden geçirdikleri iddia edilen şebekeye operasyon yapıldı. 1 yıllık takip sonrası yakalanan 13 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir rüşvet ve sahtecilik operasyonu yapıldı. Bazı araç muayene istasyonu çalışanları ve aracıların; araçlarında kusur bulunan ve randevusu olmayan şahısların usulsüz şekilde işlemlerini yaptıkları belirlendi.

RÜŞVET TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. İstihbari çalışmalar ve derinleştirilen soruşturma kapsamında, aralarında 50 şüpheli ve 15 tanığın bulunduğu toplam 65 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların banka hesaplarında rüşvet suçuna delil teşkil eden yaklaşık 3 milyon liralık yoğun para transferlerinin bulunduğu ancak kesin rakamın MASAK raporlarıyla netleşeceği öğrenildi. Ayrıca usulsüz onay aldığı iddia edilen araçlar yeniden muayeneden geçirildiğinde, geçmemesi gereken araçların sistem üzerinden onaylandığı da bilirkişi raporlarıyla belgelendi.

Kusurlu araçları rüşvetle muayeneden geçiriyorlardı! 11 şüpheli adliyede

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

KOM ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden C.Ö. ve Y.E. ifadeleri sonrası emniyetten serbest bırakılırken; istasyon çalışanları T.Ö., H.B., İ.C.D., İ.G., Ö.Y., M.Ç., M.A. ile aracılık yaptığı öne sürülen G.Ö., T.E., M.V. ve S.A. Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin, "Rüşvet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla sorguları sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası