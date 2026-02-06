SPOR SERVİSİ
Samsun'da Karadeniz derbisi: Trabzonspor'da 3 eksik var
Fatih tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Thomas Reis liderliğindeki Samsunspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında 7 Şubat Cumartesi akşamı Samsun'da kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında 7 Şubat Cumartesi günü Samsunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 42 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, zorlu Samsun deplasmanından galibiyetle ayrılarak, zirve yarışından uzaklaşmak istemiyor.
3 SAKAT VAR, MUÇİ CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da Edin Visca, Stefan Savic ve Oleksandr Zubkov, sakatlıkları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak. Karadeniz ekibinde 3 sarı kartı bulunan Ernest Muçi, ceza sınırında yer alıyor.
