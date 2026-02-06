ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, son canlı yayında sosyal medyada kendisi hakkında yayılan asılsız iddialara sert tepki gösterdi.

Ünlü sunucu, özel hayatına yönelik paylaşımların hem kendisini hem de yakın çevresini rahatsız ettiğini belirterek, “Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, yakamızdan düşün” dedi.