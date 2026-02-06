Müge Anlı yayında ateş püskürdü! “Tanımadığım insanlar sevgilim oluyor”
ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, son canlı yayında sosyal medyada kendisi hakkında yayılan asılsız iddialara sert tepki gösterdi.
Ünlü sunucu, özel hayatına yönelik paylaşımların hem kendisini hem de yakın çevresini rahatsız ettiğini belirterek, “Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, yakamızdan düşün” dedi.
“ABUK SABUK ŞEYLER YAZILIYOR”
Program sırasında konuşan Anlı, özellikle sosyal medyada etik sınırları zorlayan haber ve paylaşımlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ünlü sunucu, “Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyor, söylüyor. İşini layığıyla yapan meslektaşlarım var, onları tenzih ediyorum. Ama özel hayatımıza dair uydurma haberler yayınlanıyor. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım, abuk sabuk şeyler yazılıyor. Özel hayatımız kalmadı” ifadelerini kullandı.
“YAKAMIZDAN DÜŞÜN”
Anlı, açıklamalarına aile ve yakın çevresine duyduğu öfkeyi de ekledi:
“Biz ne yapacağız? Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz. Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz; hayatımızda görmediğimiz insanlar hakkımızda yazıyor. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Ancak bu yalanlar yakınlarımızı çok üzüyor.”
Müge Anlı’nın açıklamaları, sosyal medyada gündeme otururken, en çok konuşulanlar arasına da girdi.