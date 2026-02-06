Beşiktaş Kulübü, Marsilya forması giyen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacağını açıkladı.

Beşiktaş, ara transfer döneminin son günü olan 6 Şubat'ta Amir Murillo'yu renklerine bağladı. Panamalı sağ bek ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor. 29 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

Amir Murillo (Fotoğraf: Instagram)

25 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Marsilya formasıyla bu sezon 25 maçta 1479 dakika süre alan Murillo, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

