Beşiktaş transferi açıkladı: Amir Murillo, İstanbul'a geliyor
Beşiktaş Kulübü, Marsilya forması giyen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo'nun sağlık kontrollerinden geçmek üzere bugün İstanbul'da olacağını açıkladı.
Beşiktaş, ara transfer döneminin son günü olan 6 Şubat'ta Panamalı sağ bek Amir Murillo ile anlaşma sağladı.
- Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.
- 29 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
- Murillo, Marsilya formasıyla bu sezon 25 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Beşiktaş, ara transfer döneminin son günü olan 6 Şubat'ta Amir Murillo'yu renklerine bağladı. Panamalı sağ bek ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geliyor. 29 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.
25 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST
Marsilya formasıyla bu sezon 25 maçta 1479 dakika süre alan Murillo, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Fransız kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
