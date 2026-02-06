49 ülkeden 118 futbolcu: Filip Krastev transferi Göztepe tarihine geçti
Göztepe'nin ilk Bulgar futbolcusu Filip Krastev oldu. Sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanan Krastev öncesi 48 farklı ülkeden 117 yabancı oyuncunun forma giydiği Göztepe'de 23 Brezilyalı mücadele etti.
- Göztepe ara transfer döneminde Filip Krastev, Guilherme Luiz Oliveira da Silva, Jeh, Alexis Antunes, Musah Mohammed ve Mehmet Şamil Öztürk'ü renklerşne bağladı.
- Sarı-kırmızılı ekipte bugüne kadar 23 Brezilyalı, 7 Fransız, 5'er Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den oyuncu forma giydi.
Ara transfer döneminde son olarak kadrosunu Filip Krastev'le güçlendiren Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de ilk defa bir Bulgar futbolcu forma giyecek.
Ligde 39 puanla 4'üncü sırada bulunan Göztepe, ara transfer döneminde Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile Jeh (Jeferson Marinho dos Santos), İsvriçeli hücumcu Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve son olarak hücuma yönelik orta saha Filip Krastev'i kadrosuna dahil etti.
Sezon başında Romulo Cardoso'yu Almanya temsilcisi Leipzig'e gönderen sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde Junior Olaitan Beşiktaş'a, Rhaldney Portekiz ekibi Alverca'ya, Ruan Sakaryaspor'a, Ahmed Ildız da Çorum FK'ye transfer oldu.
İLK BULGAR FUTBOLCU KRASTEV
Göztepe'nin son kadrosuna dahil ettiği Filip Krastev, sarı-kırmızılı ekipte forma giyen ilk Bulgar futbolcu olacak. İzmir temsilcisinde daha önce transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle henüz forma şansı bulamayan Alexis Antunes de ilk İsviçreli oyuncu ünvanını elde edecek.
EN ÇOK BREZİLYALI OYUNCULAR FORMA GİYDİ
Süper Lig, 1'inci Lig ve amatör kümede 117 yabancı oyuncunun mücadele ettiği Göztepe'de en fazla forma giyen 10 isim içinde hâlâ kadroda bulunanlardan Mateusz Lis, Heliton ve Anthony Dennis yer alıyor. Şu ana kadar 23 Brezilyalı futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte, Fransa'dan 7, Bosna Hersek, Gana, Nijerya ve Senegal'den 5'er oyuncu mücadele etti.