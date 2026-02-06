Galatasaray'ın UEFA kadro bildirimi listesi belli oldu! Kadroda hangi isimler var?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını geride bırakan Galatasaray Son 16 Play-Off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesinin ardından kadro bildirimini tamamladı. Sarı-kırmızılılar Avrupa kupalarında kullanılacak güncel oyuncu listesini UEFA’ya iletirken, Juventus eşleşmesi öncesi kadroya yazılan isimleri açıkladı. İşte Galatasaray'ın UEFA kadro bildirimi listesi...
Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosu paylaşıldı. Galatasaray-Juventus maçı öncesi merakla beklenen isimler bugün netlik kazandı. Peki, Galatasaray'ın UEFA kadro bildirimi listesinde hangi isimler var? İşte beklenen Galatasaray'ın UEFA kadrosu...
GALATASARAY'IN UEFA KADROSU
1 UĞURCAN ÇAKIR
4 ISMAIL JAKOBS
6 DAVINSON SÁNCHEZ
7 ROLAND SALLAI
8 GABRIEL SARA
9 MAURO ICARDI
10 LEROY SANÉ 11 YUNUS AKGÜN
12 BATUHAN ŞEN
17 EREN ELMALI
19 GÜNAY GÜVENÇ
20 İLKAY GÜNDOĞAN
21 AHMED KUTUCU
22 YÁSER ASPRILLA
23 KAAN AYHAN
34 LUCAS TORREIRA
42 ABDÜLKERİM BARDAKCI
45 VICTOR OSIMHEN
53 BARIŞ ALPER YILMAZ
77 NOA LANG
90 WILFRIED SINGO
93 SACHA BOEY
99 MARIO LEMINA
GALATASARAY-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Juventus randevusunun maç programı da belli oldu. Sarı-kırmızılılar turun ilk karşılaşmasında Juventus’u İstanbul’da ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Juventus maçı 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45’te başlayacak.
Eşleşmenin rövanşı ise İtalya’da oynanacak. Galatasaray Juventus ile 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Torino’daki Allianz Stadium’da saat 23.00'te karşılaşacak.