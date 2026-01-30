UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu kura çekiminin tamamlanmasının ardından Galatasaray’ın rakibi netleşti. Avrupa arenasında yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, son 16 bileti için İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Şimdi ise taraftarlar ''Galatasaray Juventus maçı ne zaman?'' sorusuna cevap arıyor. İşte Şampiyonlar Ligi play-off maçları takvimi ve eşleşmeler...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonucunda Galatasaray, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Eşleşme sonrası temsilcimizin Juventus'ta oynayan milli oyuncumuz Kenan Yıldız ile rakip olarak sahaya çıkacağı tarih heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray Juventus maçı ne zaman? Galatasaray'ın play-off maçları hangi tarihlerde oynanacak?

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk karşılaşma 17-19 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. İki ayaklı elemenin rövanş mücadelesi ise 24-26 Şubat 2026’da yapılacak. Galatasaray Juventus maçı net tarih ve saat bilgisi UEFA tarafından duyurulacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Monaco - Paris

Galatasaray - Juventus

Benfica - Real Madrid

B. Dortmund - Atalanta

Qarabağ - Newcastle

Club Brugge - Atleti

Bodo/Glimt - Inter

Olympiacos - Leverkusen

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ



Play-Off'lar: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 Turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek Finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı-Finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)

