Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi TSİ 14.00'te başladı. Lig etabını 10 puanla 20'nci sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Juventus oldu. İlk maç İstanbul'da, rövanş Torino'da oynanacak.

Bu sezon ilk defa 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Lig aşamasında 10 puan toplayan Galatasaray, 20'nci sırayı aldı. Sarı-kırmızılı takımın rakibi Juventus oldu.

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

DİREKT TUR ATLAYAN TAKIMLAR

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Kupa 1'de 6 maçta 6 gol kaydetti.

AVRUPA DEFTERİNİ KAPATANLAR

Lig etabında 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar Olimpik Marsilya, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Kopenhag, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal ve Kairat, organizasyona veda etti.

DEVLER LİGİ TAKVİMİ

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)

