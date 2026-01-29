Galatasaray, deplasmanda Machester City'ye 2-0 mağlup olmasına rağmen ilk 24 takım arasında yer alarak, play-off turuna yükseldi. Temsilcimizin muhtemel rakipleri İspanyol ekibi Atletico Madrid ve İtalya temsilcisi Juventus oldu. Hasan Şaş, eski takımının tur ihtimaliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Hasan Şaş, uzun yıllar formasını giydiği ve yardımcı antrenörlük görevinde bulunduğu Galatasaray'ın deplasmanda Manchester City'e 2-0 kaybettiği Şampiyonlar Ligi 8'inci hafta maçı sonrası play-off turundaki muhtemel eşleşmeler hakkında konuştu.

Hasan Şaş

"KİM ÇIKARSA ÇIKSIN GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE"

Sarı-kırmızılı takımın son 16 turu şansını sporON YouTube kanalında değerlendiren Hasan Şaş, "Galatasaray için Manchester City maçının ikinci yarısındaki pas oranını alıyorum. Bir de Bodo/Glimt maçında baskıyla kazanılan topları, bu baskıyla girilen gol pozisyonlarını hayal ediyorum. Galatasaray'a kim çıkarsa çıksın (Atletico Madrid veya Juventus) şansların yüzde 50, yüzde 50 olduğunu düşünüyorum. Hatta Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum" dedi.

"GÖNLÜM RAHAT"

49 yaşındaki eski futbolcu, "Yeni transferler de yazılacak listeye, kadro çok geniş olacak. Galatasaray'ın o maçların öncesinde veya sonrasında bazı oyuncularını dinlendirme şansı olacak. Fizik kaliteyi de koyduğun zaman 'Neden Galatasaray bir tur daha yükselmesin?' diye düşünüyorum. Onun için gönlüm rahat. Galatasaray yenilse bile gönlüm rahat çünkü o kadroyu elinde bulacak" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyacanı

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde 30 Ocak Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli olacak. Play-off'ta ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş maçları 24-25 Şubat tarihinde oynanacak.

