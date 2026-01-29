Okan Buruk yönetimindekl Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında lig etabının 8'inci ve son haftasında Manchester City'ye deplasmanda 2-0 kaybetti. Play-off turund mücadele edecek sarı-kırmızılıların, UEFA'dan bu sezon kazandığı toplam para ödülü belli oldu.

Galatasaray, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Manchester City maçıyla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını tamamladı ve ilk 24 takım arasında yer alarak, play-off biletini aldı. 8 maçta 10 puan toplayan temsilcimizin UEFA'dan elde ettiği gelir dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 milyon euroluk para ödülü (yaklaşık 365 milyon TL) kazanan sarı-kırmızılılar, play-off bileti alarak, 1 milyon euroluk ödülü de kasasına koydu.

Galatasaray'ın, Manchester City maçı 11'i

TOPLAM GELİR 33,9 MİLYON EURO

Devler Ligi'nden 'ayakbastı parası' olarak 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray'ın toplam geliri 33 milyon 991 bin euro (yaklaşık 1 milyar 773 milyon TL) oldu.

SON 16 TURU 11 MİLYON EURO DEĞERİNDE

Play-off turunda İspanyol ekibi Atletico Madrid ya da İtalya temsilcisiJuventus ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, adını son 16'ya yazdırması halinde 11 milyon euro daha kazanacak.

