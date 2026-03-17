Sağlık Bakanlığı ara tatile denk gelen “Minik 112” projesini devreye soktu.

Yürütülen proje kapsamında Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, “Minik 112” projesinde öğrencilere sağlık hizmetlerinin devam ettirilmesini ve acil durumlarda yapılması gerekenleri öğretiyor. Proye dâhil olan öğrencilere verilen bilgilerin yanı sıra, yaralıların sevkinde kullanılan ambulans, helikopter ve UMKE araçları da tanıtılıyor.

Araçlara bindirilen öğrencilere, hasta ve yaralıların en kısa sürede hastaneye ulaştırılabilmesi için hayati öneme sahip “fermuar sistemi” de gösteriliyor. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, şu ana kadar yaklaşık 1.000 öğrenciye eğitim verildiğini belirterek şöyle konuştu: “Acil durumda 112’yi aramaları, araçlarında aileleriyle seyahat ederken bir ambulansın sirenini duyduklarında ya da gördüklerinde anne babalarına ‘Ambulansa yol ver’ demelerini aşılamaya çalıştık.” Sağlık helikopterine de bindirilen öğrenciler eğitime katıldıkları için mutlu olduklarını söylediler.

