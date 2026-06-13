Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk heyecanı final serisiyle devam ediyor. Sezon boyunca başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain, final serisinin ilk maçında karşı karşıya gelecek. Mücadelenin şifresiz yayın saati ve canlı izleme bilgileri basketbolseverler tarafından araştırılıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final serisi başlıyor. Play-off aşamasında rakiplerini geride bırakarak finale yükselen Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain, serinin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Üç galibiyete ulaşan takımın kupaya uzanacağı final serisinin açılış karşılaşması öncesinde gözler maçın detaylarına çevrildi.

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk karşılaşması beIN Sports Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden takip edebileceği gibi yayıncı kuruluşun dijital platformları aracılığıyla da izleyebilecek.

Sezonun en kritik maçlarından biri olarak gösterilen karşılaşma, iki takımın taraftarları tarafından büyük ilgi görüyor. Final serisinin ilk maçında alınacak sonuç, şampiyonluk yarışının gidişatını doğrudan etkileyeceği için karşılaşmanın yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. Özellikle normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko ile ligi ikinci sırada bitiren Beşiktaş Gain arasındaki rekabet, basketbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Gain maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Basketbol Süper Ligi Final 1. maç)

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ilk maçı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakemler Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Can Mavisu yönetecek. Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak. Bu nedenle ilk maç, serinin geri kalan bölümü açısından büyük önem taşıyor.

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