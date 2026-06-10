A Millî Futbol Takımı’mızın 2026 Dünya Kupası’ndaki grup maçlarının sabahın çok erken saatlerinde oynanacak olması, Türkiye’de yepyeni bir ekonomi dalgası oluşturacak. Birçok belediye şimdiden meydanlara ekran kurarak vatandaşa sıcak çorba ve çay ikram edeceğini duyurdu. Kafeler ve restoranlar kepenklerini sabah 04.30’da açmayı planlıyor.

KAAN ZENGİNLİ- Amerika’nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası, saat farkı sebebiyle Türkiye’de alışılmış maç izleme kültürünü tamamen değiştiriyor. A Millî Futbol Takımı’mızın gruptaki ilk sınavı olan Avustralya maçı 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de oynanacak. Ardından 20 Haziran Cumartesi günü saat 06.00’da Paraguay ile karşılaşacak olan millîlerimiz, son grup maçında ise 26 Haziran Cuma günü saat 05.00’te ABD karşısına çıkacak. Maçların tamamının sabahın ilk ışıklarına denk gelmesi, hizmet sektörü başta olmak üzere ekonominin bütün çarklarında olağanüstü bir hareketliliğin fitilini ateşledi.

‘MAÇ KAHVALTISI’

Türkiye’de ilk defa milyonlarca kişinin sabahın erken saatlerinde millî maç için dışarı çıkacak olması, işletmeler için yepyeni bir gelir kapısı araladı.

Normal şartlarda saat 10.00’da mesaiye başlayan birçok kafe ve restoran, maç günlerine özel “Millî Maç Kahvaltısı” konseptleri hazırlayarak kapılarını saat 05.00’te açma kararı aldı. Yirmi dört saat açık olan işletmelerin yanı sıra otellerin lobi alanları ve sosyal tesisler de dev ekranlarla taraftarı ağırlamaya hazırlanıyor.

Başta büyükşehirler olmak üzere birçok belediye şimdiden meydanlara ekran kurarak vatandaşa sıcak çorba ve çay ikram edeceğini duyurdu. Bu erken uyanış; fırıncılar, simitçiler, paket servis platformları ve mahalle bakkallarının üretim kapasitelerini artırarak gece mesaisine kalmasını sağladı.

Dünya Kupası esnafa erken kepenk açtıracak: Sabah ekonomisine millî maç dopingi

ESNAF HÂLİNDEN MEMNUN

Millî maçların oluşturduğu bu sürpriz ekonomi, esnaf tarafından da büyük bir sevinçle karşılanıyor.

İstanbul’da uzun yıllardır kafe işleten bir esnaf, bu durumun sektöre can suyu olacağını belirterek "Normalde sabah saat 10.00’da açtığımız mekânımızı, maç günleri sabah 05.00’te taraftarlarımıza açacağız ve özel kahvaltı menüleriyle hizmet vereceğiz. Bu durum cirolarımıza çok ciddi bir katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulunuyor.

Mahalle fırıncısı olarak hizmet veren bir başka esnaf ise üretim saatlerini erkene çektiklerini ifade etti. Fırıncı esnafı, “Maç izlerken sıcak simit ve börek tüketmek isteyen vatandaşlarımız için gece mesaisini artırdık ve sabah beşte tezgahımızı tam dolu tutacağız. Bizim için büyük bir hareketlilik olacak” ifadelerini kullandı.

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Ulaşım sektöründe çalışan bir taksici esnafı da “Gece vardiyasının en sakin saatleri artık bizim için en yoğun anlara dönüşecek. Vatandaşın maç izlemeye gitmesi kazancımıza doğrudan yansıyacak” diyerek piyasadaki olumlu havayı özetledi.

Dünya Kupası esnafa erken kepenk açtıracak: Sabah ekonomisine millî maç dopingi

TELEVİZYON VE SES SİSTEMİ SATIŞLARINA DOPİNG OLACAK

Maç heyecanı iletişim ve teknoloji pazarına da büyük bir ivme kazandırdı. Maç saatinde yolda veya toplu taşımada olacak milyonlarca vatandaşın karşılaşmayı cep telefonlarından takip edecek olması, mobil internet kullanımında tarihî bir rekor beklentisi oluşturdu. Öte yandan, maçı evinin konforunda izlemek isteyen vatandaşlar teknoloji perakendecilerini hareketlendirdi. Özellikle büyük ekran televizyon, ses sistemi ve projeksiyon cihazı satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Buna ek olarak sabah saatlerine uygun, millî takım logolu rahat ev giyimi ürünleri de mağazaların en çok talep gören kalemleri arasına yerleşti.

Dünya Kupası esnafa erken kepenk açtıracak: Sabah ekonomisine millî maç dopingi

İŞ DÜNYASI VE SANAYİYE MAÇ AYARI

Sabah saatlerinde yaşanacak bu hareketlilik, sadece mahalle esnafını değil, iş dünyasından sanayiye kadar geniş bir yelpazeyi derinden etkiliyor.

Maçların sabah saatlerinde olması bazı şirketleri ve plaza yönetimlerini harekete geçirdi. İşverenler personelin motivasyonunu artırmak için ofislerde “Kahvaltılı Maç İzleme” etkinlikleri organize ederken, bu durum kurumsal catering firmalarına devasa bir iş hacmi oluşturdu. Türkiye’nin üretim gücünü oluşturan 24 saat esaslı fabrikalarda ise vardiya saatlerine millî maç düzenlemesi yapılıyor. Üretim bantlarını aksatmadan işçilerin maçı izleyebilmesi için fabrika yemekhanelerine dev ekranlar kuruluyor ve mola saatleri takvime göre baştan ayarlanıyor.



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