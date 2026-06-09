Anadolu Ajansı
Dünya Kupası maçlarının yayın bilgileri paylaşıldı
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuruda bulundu.
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Spor az önce
TRT, Dünya Kupası maçlarının kesintisiz izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiğini duyurdu.
- Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz yayınlanacak.
- Uydu alıcıları Türksat 4A uydusu, 11794 frekansı, V polarizasyonu, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC ayarları ile güncellenmelidir.
- Daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için frekans ayarı yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek yok.
Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.
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TRT 1 VE TRT SPOR KANALLARINDAN ŞİFRESİZ
Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.
TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
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